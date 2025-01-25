Из-за больного пассажира в Уфе экстренно сел самолет

Сегодня, в ночь на 25 января, в аэропорту Уфы экстренно сел самолет. По информации телеграм-канала «Авиаинцидент», причиной стал больной пассажир.
По предоставленным данным, ЧП произошло на борту самолета Астана-Москва. О больном пассажире сообщил экипаж самолета B-738.
Самолет принадлежал авиакомпании SCAT, сигналов бедствия и срочности экипаж судна не объявлял.
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