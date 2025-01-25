РФ и КНР обсуждают соглашение по ускорению развития лазеров

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские и китайские ученые обсуждают условия соглашения, предполагающего расширение сотрудничества стран в области фундаментальной науки. Новые договоренности, в частности, могут ускорить создание сверхмощных лазеров для исследования свойств материи, а также развитие фотоники, сообщил ТАСС научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.
Ученый сообщил о том, что представители НЦФМ в 2024 году провели переговоры с Китайской академией наук в КНР, сейчас стороны обсуждают направления возможного сотрудничества. В феврале представители Китая должны приехать в Россию, а в марте вновь примут у себя российскую делегацию. Академик уточнил, что совместные проекты, «которые уже складываются», связаны с созданием «сверхмощных лазеров для изучения фундаментальных свойств материи» и развитием фотоники, предполагающей использование лазеров для совершенствования сенсоров и технологий передачи данных.
«Это сотрудничество по целому ряду направлений, связанных с деятельностью филиала МГУ в Сарове, НЦФМ и деятельностью госкорпорации “Росатом”. В основном в области фундаментальной науки. Мы рассчитаем, что со стороны КНР [участниками соглашения] станут институты Китайской академии наук, с российской [стороны] планируем, что будут МГУ, филиал МГУ в Сарове, также надеемся на участие других институтов РАН, так как в кооперации с НЦФМ у нас больше 50 различных университетов и институтов», — сказал он корреспонденту ТАСС в кулуарах посвященной 270-летию МГУ торжественной церемонии, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце.