РФ и КНР обсуждают соглашение по ускорению развития лазеров

«Это сотрудничество по целому ряду направлений, связанных с деятельностью филиала МГУ в Сарове, НЦФМ и деятельностью госкорпорации “Росатом”. В основном в области фундаментальной науки. Мы рассчитаем, что со стороны КНР [участниками соглашения] станут институты Китайской академии наук, с российской [стороны] планируем, что будут МГУ, филиал МГУ в Сарове, также надеемся на участие других институтов РАН, так как в кооперации с НЦФМ у нас больше 50 различных университетов и институтов», — сказал он корреспонденту ТАСС в кулуарах посвященной 270-летию МГУ торжественной церемонии, которая проходит в Государственном Кремлевском дворце.