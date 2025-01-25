Хинштейн призвал сделать гласными списки пропавших жителей Курской области

Списки жителей Курской области, пропавших без вести в приграничных районах, должны быть открытыми, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. При этом он признал, что пока единого реестра не существует, но работа ведется. Ранее списки с пропавшими уже публиковали омбудсмен Татьяна Москалькова и Красный Крест, однако в каждом случае данные разнятся.
Самое главное — вернуть людей.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 25 января провел встречу с жителями Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов. В собрании приняли участие более тысячи человек, оно длилось несколько часов.
Как сообщило РИА «Курск», вопрос о пропавших без вести жителях приграничья задала Любовь Прилуцкая, чьи родственники находятся на оккупированной территории.
«Что сделано для освобождения наших граждан?» — спросила она.
В ответ Хинштейн пояснил, что администрация области столкнулась с тем, что ~единого реестра пропавших не существует. ~
«Мы запросили данные от всех структур. В следующий вторник мы соберемся и все изучим. Приглашаю и вас на эту встречу», — подчеркнул врио губернатора.
Он также объяснил, почему эти списки должны быть открыты и публичны.
«Для того, чтобы родственники знали о том, что их люди не исчезнут для государства, и для того, чтобы и международная общественность это тоже видела и понимала», — сказал Хинштейн.
Он добавил, что сейчас самое главное — вернуть людей.
Разные списки.
Тема пропавших без вести жителей региона обсуждается на высоком уровне уже не в первый раз. Так, 10 января Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что с августа 2024 года (начало вторжения ВСУ в Курскую область. — «Газета.Ru») в полицию подано ~1174 заявления на розыск, из них 240 человек уже найдены~.
Перед этим общественный резонанс вызвала публикация списка жителей Курской области, по поводу розыска которых обращались к омбудсмену Татьяне Москальковой. В реестр внесены 517 человек из Суджанского, Кореневского и Глушковского районов. Большинство названы по фамилии, имени и году рождения, но есть и те, кто обозначен по родственным связям (например, «бабушка Кузнецовой Н. М.», «дедушка Шахова М. Н.», «жена Петровича В. П.») или даже неопределенно («девочка, 2012, село Гусево»).
После этого Москалькова пояснила, что опубликованный список — далеко не исчерпывающий, он составлен исключительно на основе заявлений в адрес омбудсмена «в том виде, в котором они поступили».
По ее словам, за первые сутки после публикации она получила более 70 обращений от граждан, общественных и волонтерских организаций.
«Люди просили дополнить список, сообщали об уже найденных родственниках, указывали на отдельные неточности. Эта информация уже сейчас помогает нам прояснить судьбу без вести пропавших жителей Курской области», — отметила Москалькова.
В свою очередь, 20 января Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что "с августа 2024 года более 1400 курян уже воссоединились с близкими.
Кроме того, специалисты РКК «совершили более 11,3 тысячи звонков, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с этой бедой». В публикации отмечалось, что подать заявку на розыск может любой человек, однако приоритетным заявителем является близкий родственник.