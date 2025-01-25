Хинштейн призвал сделать гласными списки пропавших жителей Курской области

Перед этим общественный резонанс вызвала публикация списка жителей Курской области, по поводу розыска которых обращались к омбудсмену Татьяне Москальковой. В реестр внесены 517 человек из Суджанского, Кореневского и Глушковского районов. Большинство названы по фамилии, имени и году рождения, но есть и те, кто обозначен по родственным связям (например, «бабушка Кузнецовой Н. М.», «дедушка Шахова М. Н.», «жена Петровича В. П.») или даже неопределенно («девочка, 2012, село Гусево»).