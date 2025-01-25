Жительницу Башкирии поздравили со столетним юбилеем

Сегодня, 25 января, уроженка Дюртюлинского района Сакина Ибрагимова отметила свой столетний юбилей. Об этом сообщил глава района Риф Юсупов.
— За свой век она прошла через многие испытания, видела времена больших перемен и трудностей, но никогда не теряла веры в будущее и оптимизма.
По предоставленным данным, жительница села Староянгузово вырастила пятерых детей, семеро внуков и пять правнуков. Она всю жизнь проработала в колхозе, вышла на пенсию в 1975 году. Глава района выразил имениннице благодарность за труд, благородство и доброту.
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