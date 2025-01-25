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Глава МВД Кубраков провел совещание по безопасности перед выборами в Беларуси

Глава МВД Беларуси провел совещание перед выборами.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков провел совещание по безопасности перед выборами в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что Кубраков 25 января, в субботу, провел совещание в оперативно-ситуационном штабе МВД. В пресс-службе обратили внимание на то, что министр внутренних дел каждый день инспектирует различные службы ведомства, проверяя их готовность к охране общественного порядка, а также обеспечению безопасности в момент голосования на выборах президента 26 января.

Говорится, что в совещании приняли участие заместители министра, начальники департаментов, подразделений центрального аппарата и центрального подчинения МВД. Кроме того, по селекторной связи на мероприятии присутствовали ГУВД Мингорисполкома и областных УВД.

Министр внутренних дел в момент совещания заслушал доклады про готовность личного состава. Кроме того, он дал ряд конкретный поручений, в том числе и на случай изменения оперативной обстановки. Кубраков обратил внимание на то, что милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности всех участников избирательного процесса. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Тем временем ЦИК Беларуси Игорь Карпенко высказался о заявлении ОБСЕ про выборы фразой из мультфильма: «Все за, а Баба Яга против».

Ранее глава ЦИК Беларуси прокомментировал новогодний антураж выборов.

Кроме того, дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента.