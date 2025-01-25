Глава МВД Кубраков провел совещание по безопасности перед выборами в Беларуси

Министр внутренних дел в момент совещания заслушал доклады про готовность личного состава. Кроме того, он дал ряд конкретный поручений, в том числе и на случай изменения оперативной обстановки. Кубраков обратил внимание на то, что милиция готова к обеспечению правопорядка и безопасности всех участников избирательного процесса. Он также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.