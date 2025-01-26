Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осколки «рождественского» метеорита найдены под Жодино

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Осколки метеорита, падение которого было зафиксировано 25 декабря прошлого года, найдены под Жодино, сообщили Sputnik в клубе «Астрономинск».

Источник: Клуб "Астрономинск"

«Осколки рождественского метеорита, ярко вспыхнувшего на вечернем небе 25 декабря 2024 года в 17:29 по белорусскому времени, наконец-то попали в руки исследователей из команды Астрономинск и Уральского госуниверситета», — рассказали в клубе.

Там пояснили, что орбита метеорита и место падения были установлены благодаря видеосъемке автоматических камер патрулирования метеоров. Район падения осколков прочесывали практически месяц.

В поисках участвовали волонтеры, а также исследователи из команды Минского планетария и «Астономинска». Пока что обнаружено несколько фрагментов, и поиски продолжатся. Также предстоит экспертиза найденных осколков.

Общая масса всех осколков оценивается в несколько килограмм. Находка этого метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным случаем на территории Беларуси.

космос