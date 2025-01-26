Осколки «рождественского» метеорита найдены под Жодино

«Осколки рождественского метеорита, ярко вспыхнувшего на вечернем небе 25 декабря 2024 года в 17:29 по белорусскому времени, наконец-то попали в руки исследователей из команды Астрономинск и Уральского госуниверситета», — рассказали в клубе.
Там пояснили, что орбита метеорита и место падения были установлены благодаря видеосъемке автоматических камер патрулирования метеоров. Район падения осколков прочесывали практически месяц.
В поисках участвовали волонтеры, а также исследователи из команды Минского планетария и «Астономинска». Пока что обнаружено несколько фрагментов, и поиски продолжатся. Также предстоит экспертиза найденных осколков.
Общая масса всех осколков оценивается в несколько килограмм. Находка этого метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным случаем на территории Беларуси.