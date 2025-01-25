«Район падения осколков прочесывали практически месяц». Осколки упавшего метеорита найдены под Жодино

Специалисты нашли осколки упавшего 25 декабря метеорита под Жодино. Подробности рассказали Sputnik.by в клубе «Астрономинск».
В сообщении говорится, что осколки метеорита, который ярко вспыхнул на небе 25 декабря 2024 года (подробнее — здесь), наконец-то удалось найти. Они попали в руки специалистов из команды Астрономинск и Уральского государственного университета.
Говорится, что орбиту метеорита, а также место падения удалось установить при помощи видеосъемки автоматических камер патрулирования метеоров.
«Район падения осколков прочесывали практически месяц», — отметили в сообщении.
Уточняется, что в поисках осколков метеорита принимали участие волонтеры, исследователи из команды Минского планетария и «Астономинска». Удалось найти несколько фрагментов, однако поиски продолжиаются и далее. Кроме того, будет проведена экспертиза найденных осколков.
Сказано, что общая масса всех осколков оценивается в несколько килограмм. Вместе с тем находка данного метеорита имеет большое научное значение и может стать шестым известным случаем на территории Беларуси.
Тем временем Беларусь намерена запустить в 2025 новый спутник для наблюдения за ионосферой.
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