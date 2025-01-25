В Ростове открыли экспозицию выставки «Россия», которая посвящена Донскому краю

В Ростове открыли экспозицию, представляющую Донской край. Раньше она была представлена в Москве на ВДНХ. Перенесли ее в историческом парке «Россия — Моя история». Об этом в своем тг-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Узнать больше о нашем регионе, его прошлом и традициях теперь смогут все жители и гости Ростовской области, — написал глава региона.
По словам Юрия Слюсаря, на ВДНХ стенд пользовался большой популярностью, однако не все смогли его посетить. Поэтому его перенесли в донскую столицу. В ней представлена информация о России, а также о достижениях, которыми люди могут гордиться.
Предполагается, в дальнейшем эту выставку расширят. К ней добавят тематические и отраслевые экспозиции, а также организованы мастер-классы и творческие выступления. Власти намерены сделать все возможное, чтобы представители каждого района и города области получили возможность рассказать о себе.
— Приглашаю всех наших жителей побывать здесь, уверен, каждый найдет что-то новое и интересное, — отметил врио губернатора.