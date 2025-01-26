Белгидромет рассказал о погоде в день выборов президента Беларуси

26 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферный фронт и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по восточной половине небольшие дожди. Днем в северо-восточных районах умеренные дожди.
По прогнозам, в воскресенье обойдется без порывов ветра — он будет южным и умеренным. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс четырех, а днем столбики термометров поднимутся до апрельских значений — плюс девять. Минимальная температура в дневные часы не окажется ниже +3°С.
Такая же аномально теплая для января погода сохранится и в понедельник, 27 января. Ее определит фронтальный раздел, смещающийся на Европейскую территорию России. Однако днем в метеоусловия внедрится неустойчивая воздушная масса.
«Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные дожди, по северу возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью южный, днем переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +2 +9°С», — сообщили в Белгидромете.
Что касается последующих суток, 28 января, то, по прогнозам синоптиков, станет еще теплее — «жару» прибавит неустойчивая воздушная масса с Адриатического моря.
По-прежнему будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля 0 до +5°С, а днем ожидается от +4 до +11°С.