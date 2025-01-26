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Белгидромет рассказал о погоде в день выборов президента Беларуси

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Теплую, облачную, но с прояснениями погоду пообещали синоптики белорусам в предстоящее воскресенье, в день, когда в республике пройдет важнейшее политическое событие — выборы президента страны.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 47% 766 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

26 января погодные условия в Беларуси будут определять атмосферный фронт и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем преимущественно по восточной половине небольшие дожди. Днем в северо-восточных районах умеренные дожди.

сказано в сообщении Белгидромета

По прогнозам, в воскресенье обойдется без порывов ветра — он будет южным и умеренным. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс четырех, а днем столбики термометров поднимутся до апрельских значений — плюс девять. Минимальная температура в дневные часы не окажется ниже +3°С.

Такая же аномально теплая для января погода сохранится и в понедельник, 27 января. Ее определит фронтальный раздел, смещающийся на Европейскую территорию России. Однако днем в метеоусловия внедрится неустойчивая воздушная масса.

«Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные дожди, по северу возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью южный, днем переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, +5°С, днем +2 +9°С», — сообщили в Белгидромете.

Что касается последующих суток, 28 января, то, по прогнозам синоптиков, станет еще теплее — «жару» прибавит неустойчивая воздушная масса с Адриатического моря.

По-прежнему будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля 0 до +5°С, а днем ожидается от +4 до +11°С.