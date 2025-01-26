Белгидромет рассказал о погоде в день выборов президента Беларуси

По прогнозам, в воскресенье обойдется без порывов ветра — он будет южным и умеренным. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс четырех, а днем столбики термометров поднимутся до апрельских значений — плюс девять. Минимальная температура в дневные часы не окажется ниже +3°С.