В Ростовской области не будут утилизировать черноморский песок с мазутом

Для утилизации в Семикаракорский район Ростовской области не будут отвозить песок с мазутом с побережья Черного моря. Об этом в Телеграм сообщил врио донского губернатора Юрий Слюсарь.
— Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды. Отдельно подключилась Прокуратура. Полигон к этой работе не готов, — написал Юрий Слюсарь.
Также он отметил, что область будет оказывать посильную помощь Краснодарскому краю и Крыму в ликвидации разлива мазута в Черном море после крушения танкера. Но при этом экологическая катастрофа не должна приобрести новых масштабов.
Также Юрий Слюсарь подчеркнул, что надо не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям области.