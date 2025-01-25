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В Ростовской области не будут утилизировать черноморский песок с мазутом

Проверка выявила неготовность полигона в Семикаракорском районе к приемке песка с мазутом.

Источник: Комсомольская правда

Для утилизации в Семикаракорский район Ростовской области не будут отвозить песок с мазутом с побережья Черного моря. Об этом в Телеграм сообщил врио донского губернатора Юрий Слюсарь.

— Сегодня по моему поручению на полигон частной компании «Южный город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС, выезжали с проверкой Роспотребнадзор и Минприроды. Отдельно подключилась Прокуратура. Полигон к этой работе не готов, — написал Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что область будет оказывать посильную помощь Краснодарскому краю и Крыму в ликвидации разлива мазута в Черном море после крушения танкера. Но при этом экологическая катастрофа не должна приобрести новых масштабов.

Также Юрий Слюсарь подчеркнул, что надо не допустить угроз окружающей среде Дона и жителям области.