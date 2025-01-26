Что можно и нельзя делать в Еремин день 26 января, когда следят за кошками

Православная церковь 26 января вспоминает святого Ермила. В народе принято отмечать день Ермилы, или Еремин день. Интересно, что в названную дату следили за кошками.
Что нельзя делать 26 января.
Не следует планировать переезд, менять работу. Предки верили, что ничего не удастся. Кроме того, 26 января запрещено использовать острые предметы. Все дело в том, что они могут спровоцировать неприятности. День не подходит для тяжелой работы.
Что можно делать 26 января.
По традиции, 26 января следует положить кошку в детскую кроватку в тот момент, когда там спит ребенок. Что касается заболевшего человека, то ему нужно сесть на любимое место кошки, чтобы быстрее выздороветь.
Согласно приметам, кошка, скребущая пол, говорит про метель. В том случае, если кошка ложиться брюхом и начинает потягиваться, то ждали потепления.
Тем временем минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января.
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