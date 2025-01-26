Течет и плавится: жир как самая загадочная субстанция в истории культуры

При этом в отношении к жирности всегда сохраняются двойные стандарты, когда одним людям, в зависимости от социального статуса или пола, можно быть жирными, а другим уже недопустимо, и бывают ситуации, когда обжорство оправдано чувством прекрасного и изящного: «Сам Людовик Святой, несмотря на то что прислушивался к призывам духовенства к воздержанию, без колебаний уступал “необходимости” роскоши в еде, полагая невозможным отказываться от “соблазна съесть что-то изысканное”. Кроме того, часто было непонятно, с какого момента можно начинать осуждать и стыдить корпулентного субъекта как чересчур толстого: “На протяжении долгого времени, в отсутствие измерений и точных критериев, ориентиры остаются размытыми, нет промежуточных стадий и четкого разделения между “нормальным” и “очень толстым”. Терминология применительно к толстякам, как пишет Вигарелло, тоже складывается веками, как и критерии жирности, и выливается в долгую игру с диминутивами: “…в XVI веке в ходу будут слова “жирненький” и “пухленький”, в XVII веке — “толстячок” и “пузанчик”; позже появится шкала для измерения, несмотря на всю их неизбежную неточность, определятся фазы полноты и будут сделаны попытки их конкретизации”.