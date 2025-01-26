«Щастье!» есть: Алла Сигалова оглушила московского зрителя громкой премьерой

Товарищи высокопоставленные партийцы рушат мечту Присыпкина об отдельной квартире. А он, в погоне за достатком, бросает возлюбленную и, переименовавшись в Пьера Скрипкина, собирается жениться на парикмахерской дочке, кассирше и маникюрше. Для будущей тещи из буржуазии важно для выживания бизнеса, чтобы в доме оказался кто-то с профсоюзным билетом. Всю эту брачную аферу устраивает некий пройдоха Олег Баян, некогда сменивший неблагозвучную фамилию Бочкин. Его играет артист Театра имени Моссовета Антон Аносов. Потрясающий актер, его движения напоминают бесподобную легкую пластику Андрея Миронова, который, кстати, тоже играл в «Клопе» в Театре сатиры, но в роли Присыпкина. История заканчивается трагедией, в которой погибает и невинная девушка, и возмущенный несправедливостью Пьер Скрипкин.