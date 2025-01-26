10 лучших сериалов 2025 года, которые стоит посмотреть: «Танго на осколках», «Симон» и «Почка»

Наступивший недавно 2025 год обещает быть богатым на сериальные премьеры. Нас ждут как новинки, так и продолжения нашумевших проектов. Чего стоит только третий сезон «Игры в кальмара», который, кажется, ждёт вообще весь мир, ведь первые два наделали немало шума.
Другим ожидаемым проектом будет второй сезон «Уэнсдей», сериал о несколько неразговорчивой девочке, раскрывающей тайны академии «Невермор».
Ну и, конечно, нас ждёт финал уже культового сериала о подростках и существах из «изнанки» — «Очень странные дела», пятый сезон которого обещает завершить эту невероятную и местами ужасающую историю.
Конечно, не всё же только разгадывать загадки и вцепляться в кресло от страха, иногда хочется и что-то необычное об обычной жизни посмотреть, поэтому специально для вас из всего, что уже вышло и только выйдет в этом году, мы собрали свой топ-10 мелодрам!
Мелодрамы 2025.
«Танго на осколках».
Рейтинг: 8.
Жанры: мелодрама, мистика.
Страна: Россия.
Режиссёр: Сергей Сенцов.
Сценарист: Галина Мосалова.
Актёры: Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева.
Дата выхода: 13 февраля 2025 г.
Где смотреть: KION.
Жизнь Норы выглядит безупречно: она работает корпоративным юристом, у неё успешный брак и двое детей. Однако этот идеальный мир рушится после смерти мужа. Всплывают шокирующие подробности его тайной жизни — наличие второй квартиры, молодой любовницы и, что самое удивительное, увлечение танго.
Интересные факты о сериале:
Основная часть сюжета передана через танец. Актёрам в освоении этого искусства помогала Сагдиана Хамзина — чемпионка мира по аргентинскому танго в 2018 году и участница множества танцевальных проектов. В проекте принял участие известный танцевальный ансамбль Solo Tango.Режиссурой танцевальных и прочих сцен занимался Сергей Сенцов, который стал известен благодаря сериалам «Дылды» и «Физрук».Генеральным продюсером проекта стал Валерий Тодоровский, известный по фильму «Надвое». Производством занималась его компания «Мармот-фильм» совместно с онлайн-кинотеатром KION.Чтобы вжиться в образ Норы, актриса Юлия Снигирь прошла уроки танго.
«Спроси у звёзд» (Ask the Stars).
Рейтинг: 7,5.
Жанры: мелодрама, фантастика, комедия.
Страна: Южная Корея.
Режиссёр: Пак Щин У.
Сценарист: Со Сук Хян.
Актёры: Кон Хё Джин, Ли Мин Хо, О Джон Сэ.
Дата выхода: 4 января 2025 г.
Где смотреть: Netflix.
Акушер Кон Рён отправляется на космическую станцию как турист, однако у него есть секретная задача, о которой он никому не говорит. На станции его встречает Ева Ким — требовательный командир, стремящийся к идеалу, который возглавляет группу учёных. В числе них находится Кан Кан Су, исследователь плодовых мушек и наследник семьи, управляющей крупной финансовой компанией.
Интересные факты о сериале:
Впервые информация о намерениях снять сериал на космическую тематику появилась ещё в 2021 году. В то время также начали циркулировать слухи о том, что Ли Мин Хо и Кон Хё Джин обсуждают возможность участия в проекте. В марте 2022 года эти сведения были подтверждены, и актеры получили главные роли. Съёмочный процесс стартовал в апреле того же года. Премьера сериала несколько раз откладывалась. Главной причиной задержки стало сложное производство, в ходе которого был построен макет космической станции для создания условий невесомости. На реализацию проекта был выделен значительный бюджет — 50 миллиардов вон (примерно 3,5 миллиарда рублей).
«Почка», 3-й сезон.
Рейтинг: 7,2.
Жанры: мелодрама.
Страна: Россия.
Режиссёр: Мария Шульгина.
Сценаристы: Мария Шульгина, Елизавета Тихонова.
Актёры: Любовь Аксёнова, Дмитрий Лысенков, Ирина Розанова.
Дата выхода: 2025 г.
Где смотреть: KION.
В жизни инспектора пожарной службы Натальи Кустовой всё складывается удачно: каждая проверка приносит немалые «дивиденды». Ради выгоды она готова на многое: отберёт всё даже у родных брата и сестры. Кустова уверена, что всё в жизни можно купить: состоятельных друзей, жильё, вещи от люксовых брендов и привлекательного партнёра. Но она заблуждается… Во время очередного медосмотра выясняется, что Наталье срочно требуется здоровая почка. У неё есть всего три месяца, чтобы найти донора.
Трейлера пока, к сожалению, нет.
«Открытый брак», 2-й сезон.
Рейтинг: 7,3.
Жанры: комедия, мелодрама, драма.
Страна: Россия.
Режиссёр: Анна Курбатова.
Сценаристы: Анна Курбатова, Анна Соболевская.
Актёры: Юлия Александрова, Павел Деревянко.
Дата выхода: 2025 г.
Где смотреть: Okko.
Во втором сезоне сериала о полиамории концепция трансформировалась в антологию. Сюжетная основа осталась прежней, однако представлены новые персонажи и иная динамика событий.
После 16 лет совместной жизни Агния и Саша обнаруживают, что были неверны друг другу. Вместо того чтобы попробовать открытый брак, как это делали герои первого сезона, они превращают свои отношения в поле конфликта, затягивающее туда различных персонажей.
Сценарий «Открытого брака» снова написали Анна Соболевская и Анна Курбатова, которая была повышена до главного режиссёра сезона.
Ждём трейлер вместе с вами!
Когда жизнь даёт тебе мандарины (When Life Gives You Tangerines).
Жанры: мелодрама, драма.
Страна: Южная Корея.
Режиссёр: Ким Вон Сок.
Сценарист: Лим Сан Чхун.
Актёры: Ли Джи Ын, Пак По Гом, Пак Хэ Джун.
Дата выхода: 7 марта 2025 г.
Где смотреть: Netflix.
Э Сун и Кван Сик родились на Чеджу в 50-х годах. Э Сун с ранних лет проявляла бунтарский дух и страсть к литературе, однако она не имела возможности посещать школу из-за финансовых трудностей своей семьи. Несмотря на все сложности, она никогда не оставляла надежду стать поэтессой.
Интересный факт: Английское название When Life Gives You Tangerines («Когда жизнь даёт тебе мандарины») является адаптацией известной фразы «Когда жизнь даёт тебе лимоны». Это выражение говорит о способности находить креативные решения в трудных обстоятельствах, при этом лимоны здесь заменены на мандарины — фрукты, которые являются визитной карточкой острова Чеджу.
«Институт изучения картофеля» (Potato Research Center).
Жанры: мелодрама, комедия.
Страна: Южная Корея.
Режиссёр: Кан Иль Су, Щим Джэ Хён.
Сценарист: Ким Хо Су.
Актёры: Ли Сон Бин, Кан Тхэ О.
Дата выхода: 1 марта 2025 г.
Где смотреть: Netflix.
Романтическая комедия, разворачивающаяся в Научно-исследовательском институте картофеля, расположенном в живописной горной долине. Со Пэк Хо — новый руководитель института, обладающий привлекательной внешностью и шармом, но вместе с тем неудачник в отношениях. Ким Ми Гён — исследователь картофеля с 12-летним стажем работы в этом НИИ, которая занимается секретным проектом по созданию идеального картофеля.
«Симон».
Рейтинг: 7,2.
Жанры: мелодрама, комедия, драма.
Страна: Россия.
Режиссёр: Арман Марутян.
Сценарист: Сергей Волков, Наринэ Абгарян.
Актёры: Грант Тохатян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова.
Дата выхода: 2 января 2025 г.
Где смотреть: PREMIER.
В маленьком горном городке Берд скончался строитель по имени Симон. Он славился не только своими выдающимися навыками каменщика и кровельщика, но и репутацией непревзойдённого любовника. На прощание с ним приходят четыре его возлюбленные: Сильвия, Элиза, София и Сусанна. Смогут ли они в конце концов простить покойного за множество романов, которые имели место в его жизни?
В основе сценария лежит одноименное произведение писательницы Наринэ Абгарян, лучше всего известной по её забавным историям про «Манюню».
«Украденная красота».
Рейтинг: 6,8.
Жанры: мелодрама, фантастика.
Страна: Россия.
Режиссёр: Александр Данилов.
Сценарист: Анастасия Чеботарёва.
Актёры: Анна Бачалова, Станислав Беляев, Елизавета Прокофьева, Игорь Золотарёв.
Дата выхода: 4 января 2025 г.
Где смотреть: ТВ-3.
Двадцатилетняя Елена, спеша на встречу с привлекательным Игорем, спускается в подземный переход и возвращается оттуда с ощущением, что постарела на 30 лет. Пытаясь разобраться в произошедшем, она узнаёт о волшебном медальоне, который способен даровать молодость своему владельцу за счёт энергий других людей. Теперь Елене предстоит не только вернуть свою прежнюю привлекательность, но и осознать, что за своё счастье следует сражаться в любом возрасте.
Анна Бачалова, сыгравшая главную героиню, поделилась, что была очень рада получить возможность поработать над такой увлекательной ролью, так как её персонаж представлен в двух различных возрастных периодах.
«Любовь принцессы Хва Рин» (The Love Story of Choon Hwa).
Жанры: мелодрама.
Страна: Южная Корея.
Режиссёр: Ли Гван Ён.
Сценарист: Со Ын Джон.
Актёры: Ко А Ра, Чан Рюль, Кан Чхан Хи, Сон У Хён.
Дата выхода: 6 февраля 2025 г.
Где смотреть: TVING.
События разворачиваются в вымышленной стране под названием Тонбангук. Хва Рин — младшая принцесса королевской династии, отличающаяся своенравным характером. Когда она достигает совершеннолетия, то решает самостоятельно выбрать себе супруга. В поисках счастья девушка покидает пределы дворца.
«Мой идеальный секретарь» (Love Scout).
Рейтинг: 8,1.
Жанры: мелодрама, комедия.
Страна: Южная Корея.
Режиссёр: Хам Джун Хо, Ким Джэ Хон.
Сценарист: Чжи Ын Ким.
Актёры: Хан Чи Мин, Ли Джун Хёк (II), Ким Юн Хе.
Дата выхода: 3 января 2025 г.
Где смотреть: ИВИ.
У владелицы кадрового агентства, которая в жизни не знает ничего, кроме своей работы, начинается роман с собственным секретарём — добрым отцом-одиночкой.