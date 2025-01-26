10 лучших сериалов 2025 года, которые стоит посмотреть: «Танго на осколках», «Симон» и «Почка»

Впервые информация о намерениях снять сериал на космическую тематику появилась ещё в 2021 году. В то время также начали циркулировать слухи о том, что Ли Мин Хо и Кон Хё Джин обсуждают возможность участия в проекте. В марте 2022 года эти сведения были подтверждены, и актеры получили главные роли. Съёмочный процесс стартовал в апреле того же года. Премьера сериала несколько раз откладывалась. Главной причиной задержки стало сложное производство, в ходе которого был построен макет космической станции для создания условий невесомости. На реализацию проекта был выделен значительный бюджет — 50 миллиардов вон (примерно 3,5 миллиарда рублей).