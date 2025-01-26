Белое чудовище. Гигантский ледник с посёлком-призраком несётся к британскому острову

Текущие размеры айсберга, записанного как А23а, — 78 на 59 километров. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института, его площадь превышает четыре тысячи квадратных километров. Он считается крупнейшим и одним из старейших на планете. Толщину его оценивают примерно в четыре сотни метров, а массу — в триллион тонн. И всё это сейчас плывёт по Южному океану со скоростью полторы сотни метров в месяц примерно в северо-восточном направлении. По разным прогнозам, в итоге он должен попасть либо в пролив Дрейка, либо в море Скоша, и в обоих случаях — растаять там полностью. Но есть опасения, что он задержится в море Уэдделла, а это уже менее желательно.