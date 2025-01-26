Российские учёные научились бороться с раком при помощи грейпфрута

Исследования показали, что везикулы из сока грейпфрута могут быть эффективными носителями Hsp70. Учёные тестировали этот метод на клетках и животных, у которых был рак толстой кишки. Результаты оказались многообещающими: состояние испытуемых улучшилось, опухоли уменьшались, а продолжительность жизни увеличивалась. Причём для активации иммунного ответа потребовалось в 20 раз меньше белка, чем при его использовании в свободной форме.