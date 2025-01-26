Тренер СКА Ротенберг затроллил журналистов при помощи будильника

Ротенберг поставил будильник на стол. Во время вопроса одного из журналистов он зазвонил. Наставник петербургского ХК отреагировал на произошедшее смехом и захотел подарить часы представителю прессы, который, впрочем, не принял презент.
«Это всем вам будильник. Один за всех, и все за одного. Поздравляю конкретного журналиста и призываю болеть за СКА», — отреагировал Ротенберг.
Напомним, что игра завершилась победой «армейцев с Невы». Хозяева обыграли гостей из Уфы со счётом 3:2.
Ранее Ротенберг рассказал о тяжёлой травме одного из хоккеистов СКА. Форвард Павел Аскользин в матче против «Локомотива» сломал нос, после чего «вся раздевалка была в крови».