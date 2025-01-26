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Двое каратистов не вернулись на Украину из Италии после участия в турнире

Федерация карате Украины приняла решение об исключении из своих рядов Евгения и Дарьи Пилипюк. Семейная пара не вернулась на родину после участия в турнире в Венеции. Об этом сообщается на странице организации в соцсетях.

Исключение стало лишь первым шагом. Федерация намерена добиться максимального наказания для пары, обратившись во Всемирную федерацию карате (WFK) с требованием об их пожизненной дисквалификации и лишении всех спортивных наград.

Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин, под руководством которого Евгений тренировался с шестилетнего возраста, признал свою частичную ответственность за ситуацию.

«Сейчас ему 25, и, наверное, я где-то недоработал. Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить их всё же вернуться, но усилия были напрасными», — рассказал Пикулин прессе.

А в ноябре в Незалежную не вернулись ещё и два хоккеиста «Сокола». Кроме того, недавний опрос показал, что 35% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет мечтают уехать из Украины после открытия границ.