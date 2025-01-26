Двое каратистов не вернулись на Украину из Италии после участия в турнире

«Сейчас ему 25, и, наверное, я где-то недоработал. Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить их всё же вернуться, но усилия были напрасными», — рассказал Пикулин прессе.