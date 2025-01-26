Россиян призвали не сбивать температуру мороженым

«Значительно эффективней обтирание холодной водой, охлаждающие компрессы на места прохождения крупных сосудов. Но важно иметь в виду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — сказал Садиков.
Если температура поднимается выше 38 градусов или состояние ухудшается, следует обязательно посетить медкабинет, дабы выяснить причину жара. Кроме того, в этой ситуации важно поддерживать нормальный уровень жидкости в организме, чтобы избежать обезвоживания.
Ранее врачи назвали три главных симптома гриппа, о которых многие забывают. Болезнь начинается вовсе не с кашля или насморка, как считают некоторые.