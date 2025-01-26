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В Одессе вандалы осквернили бюст советского полководца Родиона Малиновского

На бюсте полководца красной краской видна надпись «оккупант».

Источник: Аргументы и факты

В Одессе неизвестные злоумышленники вновь осквернили памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому, нанеся на его бюст надпись «оккупант».

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Родившийся в Одессе в 1898 году, маршал Советского Союза Малиновский сыграл ключевую роль в освобождении Украины в годы Великой Отечественной войны.

Согласно информации издания, инцидент с порчей памятника произошел повторно. В опубликованных в Telegram-канале «Думской» фотографиях видно, что вандалы использовали красную краску для нанесения оскорбительной надписи на монумент.

Ранее жители Одессы устроили протестную акцию с требованием восстановить памятник советскому актёру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому, который был демонтирован в конце 2024 года.