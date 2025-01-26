В Одессе вандалы осквернили бюст советского полководца Родиона Малиновского

В Одессе неизвестные злоумышленники вновь осквернили памятник советскому военачальнику Родиону Малиновскому, нанеся на его бюст надпись «оккупант».
Об этом сообщает местное издание «Думская».
Родившийся в Одессе в 1898 году, маршал Советского Союза Малиновский сыграл ключевую роль в освобождении Украины в годы Великой Отечественной войны.
Согласно информации издания, инцидент с порчей памятника произошел повторно. В опубликованных в Telegram-канале «Думской» фотографиях видно, что вандалы использовали красную краску для нанесения оскорбительной надписи на монумент.
Ранее жители Одессы устроили протестную акцию с требованием восстановить памятник советскому актёру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому, который был демонтирован в конце 2024 года.