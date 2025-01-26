СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19

Центральное разведуправление США долгое время оставалось в стороне от обсуждений истоков возникновения коронавируса и заявляло, что не имеет достаточное количество оснований, чтобы сделать вывод о природном или лабораторном происхождении вируса.
Сообщается что решение опубликовать новый отчет принял новый директор Управления Джон Рэтклифф, который назвал изучение происхождения COVID-19 приоритетом «первого дня».
Тем не менее, как уточняет газета, за новыми выводами не стоят никакие новые разведданные, а анализ был проведен с учетом более внимательного изучения собранных ранее сведений о лабораториях в Ухане.
«Даже при отсутствии твердых разведданных гипотеза об утечке в лаборатории набирает силу внутри разведывательных агентств. Однако некоторые аналитики сомневаются в целесообразности смены позиции при отсутствии новой информации». — говорится в материале.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории «крайне маловероятной». Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ также называла «возможной» версию возникновения вируса через охлажденные продукты.