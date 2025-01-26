СМИ: в ЦРУ нашли источник утечки COVID-19

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории «крайне маловероятной». Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.