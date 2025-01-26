В Москве пройдут Рождественские чтения

В 2025 году тема чтений будет посвящена 80-летию Великой Победы. В программе мероприятий запланированы конференции, семинары, секции, мастер-классы, а также выставки икон, творческих работ и изданий. Чтения начнутся в воскресенье с Божественной литургии в храме Христа Спасителя, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.