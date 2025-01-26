Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве пройдут Рождественские чтения

Пресс-секретарь Синодального отдела религиозного образования и катехизации (РПЦ) Сергей Платонов рассказал РИА Новости, что открывающиеся в Москве международные Рождественские образовательные чтения продлятся до 30 января включительно.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году тема чтений будет посвящена 80-летию Великой Победы. В программе мероприятий запланированы конференции, семинары, секции, мастер-классы, а также выставки икон, творческих работ и изданий. Чтения начнутся в воскресенье с Божественной литургии в храме Христа Спасителя, которую проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам Платонова, данный церковно-общественный форум является крупнейшим. Ожидается, что в нем примут участие более 15 тысяч человек очно.

«И надеемся, что многие люди смогут принять участие онлайн — все ключевые мероприятия будут транслироваться. Всего же в программе — более 200 событий», — сказал Платонов.

Для проведения чтений подготовлено около 70 площадок, включая места в Государственной Думе, Кремле, Российской академии наук, храмах Москвы и образовательных учреждениях.