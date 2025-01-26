Форвард «Питтсбурга» Малкин не смог завершить матч против «Сиэтла» из-за травмы

Инцидент произошёл в первом периоде после столкновения игрока с нападающим «Сиэтла» Чендлером Стивенсоном. Малкин сначала ушёл в раздевалку, затем ненадолго вернулся на лёд, но вскоре вновь покинул игру. Всего он провёл на площадке около трёх минут.
В текущем сезоне Малкин сыграл 46 матчей, забив девять голов и отдав 25 результативных передач. В составе команды из Пенсильвании он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).
Ранее дом Малкина в США вскрыли грабители. Изначально предполагалось, что злоумышленники украли чемпионские перстни. Стоимость одного такого украшения на чёрном рынке может достигать 25 тысяч долларов. Однако вскоре полицейские обнаружили кольца внутри жилища спортсмена.