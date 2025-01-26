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Форвард «Питтсбурга» Малкин не смог завершить матч против «Сиэтла» из-за травмы

Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», преждевременно завершил матч регулярного чемпионата против ХК «Сиэтл Кракен». Как сообщила пресс-служба «Питтсбурга» в соцсети X, нападающий получил травму нижней части тела.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл в первом периоде после столкновения игрока с нападающим «Сиэтла» Чендлером Стивенсоном. Малкин сначала ушёл в раздевалку, затем ненадолго вернулся на лёд, но вскоре вновь покинул игру. Всего он провёл на площадке около трёх минут.

В текущем сезоне Малкин сыграл 46 матчей, забив девять голов и отдав 25 результативных передач. В составе команды из Пенсильвании он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Ранее дом Малкина в США вскрыли грабители. Изначально предполагалось, что злоумышленники украли чемпионские перстни. Стоимость одного такого украшения на чёрном рынке может достигать 25 тысяч долларов. Однако вскоре полицейские обнаружили кольца внутри жилища спортсмена.