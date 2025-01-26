NYT: в ЦРУ считают, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

Ранее ЦРУ воздерживалось от окончательных выводов о возникновении коронавируса, указывая на нехватку убедительных доказательств в пользу как природного, так и искусственного происхождения инфекции. Однако ситуация изменилась с приходом нового директора агентства Джона Рэтклиффа, который объявил расследование истоков COVID-19 одним из ключевых приоритетов.