NYT: в ЦРУ считают, что причиной пандемии коронавируса стала утечка в Ухане

Согласно данным The New York Times, Центральное разведывательное управление США начало склоняться к версии о лабораторном происхождении пандемии COVID-19, связанной с возможной утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.
Ранее ЦРУ воздерживалось от окончательных выводов о возникновении коронавируса, указывая на нехватку убедительных доказательств в пользу как природного, так и искусственного происхождения инфекции. Однако ситуация изменилась с приходом нового директора агентства Джона Рэтклиффа, который объявил расследование истоков COVID-19 одним из ключевых приоритетов.
Как уточняет издание, пересмотр позиции спецслужбы не обусловлен появлением новых разведданных. Эксперты лишь провели более детальный анализ уже имеющихся сведений о деятельности научных учреждений в Ухане.
Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, версия о лабораторной утечке находит все большую поддержку среди сотрудников разведывательных структур. В то же время некоторые аналитики продолжают сомневаться в оправданности пересмотра прежней точки зрения без новых фактов.
Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова сообщила об отсутствии подтверждений теории о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19.