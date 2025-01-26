Попался: Следователи нашли беглого иноагента Смольянинова*

Напомним, что Артура Смольянинова* заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Правоохранительные органы ранее направляли иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента, но там отказали в сотрудничестве. Предполагается, что актёр находится в Латвии.