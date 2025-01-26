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Попался: Следователи нашли беглого иноагента Смольянинова*

Российским следователям удалось установить местоположение беглого актёра Артура Смольянинова*, который заочно арестован на территории РФ. Об этом сказано в материалах дела, которые публикует ТАСС.

Источник: Life.ru

«ГСУ СК РФ известно о его местонахождении. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого Смольянинова* продлён ещё на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года», — также говорится в документах.

Напомним, что Артура Смольянинова* заочно арестовали в России в октябре 2024 года, обвинив в распространении фейков о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Правоохранительные органы ранее направляли иностранному государству запрос о помощи в расследовании уголовного дела против иноагента, но там отказали в сотрудничестве. Предполагается, что актёр находится в Латвии.

* Включён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ, а также внесён в список террористов и экстремистов.