В Казахстане введены новые профессиональные праздники

Согласно приказу, опубликованному на портале «Открытые НПА», в стране появились новые профессиональные праздники, которые охватывают специалистов различных сфер деятельности.
Перечень включает:
- День органов по финансовому мониторингу — 28 января.
- День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля.
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября.
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования — третье воскресенье октября.
- День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября.
- День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября.
- День работников сферы бухгалтерского учёта и аудита — 10 ноября.
- День работников уголовно-исполнительной системы — 13 декабря.
Приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.
Эти изменения отражают стремление к признанию вклада специалистов разных отраслей в развитие страны и создание условий для их профессионального празднования.