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В Казахстане введены новые профессиональные праздники

Министерство труда и социальной защиты Казахстана утвердило изменения в перечень профессиональных праздников, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Согласно приказу, опубликованному на портале «Открытые НПА», в стране появились новые профессиональные праздники, которые охватывают специалистов различных сфер деятельности.

Перечень включает:

  • День органов по финансовому мониторингу — 28 января.
  • День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля.
  • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября.
  • День работников технического и профессионального, послесреднего образования — третье воскресенье октября.
  • День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября.
  • День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября.
  • День работников сферы бухгалтерского учёта и аудита — 10 ноября.
  • День работников уголовно-исполнительной системы — 13 декабря.

Приказ вступит в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Эти изменения отражают стремление к признанию вклада специалистов разных отраслей в развитие страны и создание условий для их профессионального празднования.

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образование