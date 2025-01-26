ТАСС: следователи установили местонахождение актера Смольянинова

Следственные органы установили местонахождение актера Артура Смольянинова*, обвиняемого в экстремизме и распространении ложной информации о российских Вооруженных силах.
Согласно материалам дела, доступным ТАСС, защита обвиняемого считает решение о его объявлении в международный розыск формальностью, так как следствие осведомлено о его местоположении.
Также сообщается, что срок предварительного следствия по делу продлен до 26 апреля 2025 года.
29 октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес заочный арест Смольянинова. Актеру предъявлены обвинения по частям 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Уголовное дело было возбуждено 16 января 2023 года, а в октябре 2024 года он был объявлен в федеральный и международный розыск.
Ранее российские силовики обратились к стране, в которой находится заочно арестованный актер Артур Смольянинов, с просьбой помочь в расследовании уголовного дела против него о фейках о Вооруженных силах РФ и возбуждении ненависти.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.