ТАСС: следователи установили местонахождение актера Смольянинова

29 октября 2024 года Басманный суд Москвы вынес заочный арест Смольянинова. Актеру предъявлены обвинения по частям 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ). Уголовное дело было возбуждено 16 января 2023 года, а в октябре 2024 года он был объявлен в федеральный и международный розыск.