Мороз и гололед: погода в городах Казахстана на 26 января

Актау — температура воздуха ночью 0+2 градусов, днем +4+6 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 метров в секунду.
Актобе — температура воздуха ночью −13−15 градусов, днем −7−9 градусов, переменная облачность, без осадков, скорость ветра 5 метров в секунду.
Атырау — температура воздуха ночью −5−7 градусов, днем −1−3 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер 1−6 метров в секунду.
Жезказган — температура воздуха ночью −16−18 градусов, днем −10−12 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 метров в секунду.
Караганда — температура воздуха ночью −17−19 градусов, днем −5−7 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.
Кокшетау — температура воздуха ночью −17−19 градусов, днем −7−9 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.
Конаев — температура воздуха ночью −11−14 градусов, днем −2−4 градуса, переменная облачность, без осадков, гололед, ветер 9−14, ночью порывы 18−23 метра в секунду.
Костанай — температура воздуха ночью −18−20 градусов, днем −13−15 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 метров в секунду.
Кызылорда — температура воздуха ночью −12−14 градусов, днем 0+2 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер 7−12 метров в секунду.
Павлодар — температура воздуха ночью −23−25 градусов, днем −16−18 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 метров в секунду.
Петропавловск — температура воздуха ночью −15−17 градусов, днем −11−13 градусов, облачно, без осадков, ветер 9−14 метров в секунду.
Семей — температура воздуха ночью −20−22 градусов, днем −11−13 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 5−10 метров в секунду.
Талдыкорган — температура воздуха ночью −20−22 градусов, днем −2…-4 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер 1−6 метров в секунду.
Тараз — температура воздуха ночью −12−15 градусов, днем +1+3 градуса, переменная облачность, без осадков, туман, ветер 9−14 метров в секунду.
Туркестан — температура воздуха ночью −5−7 градусов, днем +7..+9 градусов, небольшая облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.
Уральск — температура воздуха ночью −10−12 градусов, днем −7−9 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.
Усть-Каменогорск — температура воздуха ночью −25−27 градусов, днем −13−15 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 2−7 метров в секунду.
Шымкент — температура воздуха ночью −5−7 градусов, днем +8+10 градусов, небольшая облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.
Алматы — температура ночью −10−12 градусов, днем 0−2 градуса, переменная облачность, без осадков, гололед, ветер 2−7 метров в секунду.
Астана — температура воздуха ночью −18−20 градусов, днем −10−12 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 метров в секунду.