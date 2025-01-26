«Будет катастрофа»: Эксперт рассказал о последствиях возвращения морозов в Россию

Зима в этом году удивляет аномальной мягкостью — арктический циклон, который обычно приносит с собой морозы, так и не пришёл в Россию. Однако если природа решит наверстать упущенной и всё же обрушит столбики термометров до сильного минуса, нашу флору ждёт настоящая катастрофа, предупреждает биолог и агроном Михаил Воробьёв.