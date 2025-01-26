Следователи установили местонахождение покинувшего Россию актера Смольянинова

Смольянинов также был дважды привлечен к административной ответственности. В 2024 году Черемушкинский суд Москвы оштрафовал его на 48 тыс. рублей за отказ предоставить Министерству юстиции России информацию о своих зарубежных счетах. За два года до этого, в октябре 2022 года, Гагаринский суд Москвы признал его виновным по делу о дискредитации российской армии и оштрафовал на 30 тыс. рублей.