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Эксперт исключил дефицит креветок в российских магазинах после решения Минсельхоза

Минсельхоз России подготовил проект постановления о временном ограничении вылова гребенчатой и северной креветок в отдельных районах Японского моря до конца 2025 года. Впрочем, несмотря на эти меры, объёмы поставок ракообразных на внутренний и мировой рынки останутся прежними, пишет URA.ru со ссылкой на экспертов.

Источник: Life.ru

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, данный шаг направлен на сохранение популяции морских обитателей и обеспечение устойчивого промысла в будущем. Он подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает внутренний рынок дикой креветкой и экспортирует её. Таким образом, потребители не должны почувствовать дефицита.

«На Приморье и Западно-Сахалинскую подзону приходится около 20% всего российского вылова креветки, но промысел запрещается не полностью в этих районах, а частично — на определённых участках моря. С учётом того, что общий вылов креветки в стране растёт, а запрет частичный, российские потребители не заметят изменений, дефицита продукции не случится», — резюмировал эксперт.

Постановление об ограничении добычи креветок планируется утвердить в начале февраля. А 1 января 2025 года вступил в силу запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области. По данным экспертов, запасы этой рыбы в РФ за последние 20 лет уменьшились более чем в два раза.