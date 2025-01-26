Эксперт исключил дефицит креветок в российских магазинах после решения Минсельхоза

«На Приморье и Западно-Сахалинскую подзону приходится около 20% всего российского вылова креветки, но промысел запрещается не полностью в этих районах, а частично — на определённых участках моря. С учётом того, что общий вылов креветки в стране растёт, а запрет частичный, российские потребители не заметят изменений, дефицита продукции не случится», — резюмировал эксперт.