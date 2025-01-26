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Жители Петропавловска без счетчика в домах будут переплачивать за воду

В Петропавловске с 2025 года начал действовать дифференцированный тариф на услуги водоснабжения. При этом счета вырастут не только для тех, кто не хочет экономить ресурсы, но и для тех, кто до сих пор не установил счетчики на воду, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

По информации Петропавловск.news, основные изменения коснулись тех потребителей, кто тратит много воды, и тех, у которых отсутствуют приборы учета.

В ТОО «Кызылжар су» пояснили, что для большинства горожан тарифы останутся прежними. Те, кто расходует до 3 кубических метров воды в месяц, будут платить по льготной цене. При этом пользователи, которые потребляют больше, столкнутся с увеличением стоимости.

А если счетчик отсутствует, оплата за водоснабжение повысится до 2099 тенге с человека.

Введение дифференцированных тарифов направлено на повышение справедливости оплаты услуг. Счетчики позволяют точно учитывать объемы потребления и экономить до 20−40% на оплате.

По данным горводоканала, на данный момент около 95% жителей установили приборы учета горячей воды, и 90% — холодной.

ЖКХ