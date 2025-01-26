Жители Петропавловска без счетчика в домах будут переплачивать за воду

В Петропавловске с 2025 года начал действовать дифференцированный тариф на услуги водоснабжения. При этом счета вырастут не только для тех, кто не хочет экономить ресурсы, но и для тех, кто до сих пор не установил счетчики на воду, сообщает Zakon.kz.