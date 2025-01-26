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На неработающие теплые остановки жалуются павлодарцы

По словам людей, в регион пришли первые, действительно сильные морозы, а спрятаться негде. Жители требуют решить проблему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на irbistv.kz.

Источник: pavon.kz

Новая теплая остановка по улице Малайсары батыра появилась не так давно. Сейчас она открыта, но спасет только от ветра. Павлодарцы говорят, толку от таких сооружения мало.

Я сегодня ждала 11 автобус полчаса. Полчаса я ждала и я замерзла. Теперь я опять буду стоять и ждать его.

говорит павлодарка

Вон она закрытая стоит, люди мерзнут стоят. Вот и вся остановка. Месяц уже точно стоит и по крайней мере жена бегает на работу, утром, вечером, постоянно закрытая.

жалуется житель микрорайона «Восточный»

Не работают тёплые остановки не по всему Павлодару. Однако с теми, которые должны обогреваться, жители требуют решить проблему. Особенно сейчас, когда павильоны единственное место, чтобы укрыться от мороза в ожидании транспорта.