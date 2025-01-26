Психолог объяснила, почему некоторые песни «застревают» в голове

«Навязчивой также становится композиция, вызывающая яркие эмоции. Причём это может быть и радость, и грусть, и ностальгия. Это связано с активностью областей мозга, отвечающих за эмоции и память, таких как миндалевидное тело и гиппокамп», — подчеркнула эксперт.