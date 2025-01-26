Южноуральцев предупредили, что клещи в этом году могут проснуться раньше

Представители ведомства напомнили, подобное происходило в 2014 году. Тогда тоже была малоснежная теплая зима, а положительные температуры днем регистрировались уже с 12 февраля. «Сезон активности клещей может стартовать не в апреле, а в середине марта», — заявили специалисты.
Чтобы защититься от клещей, нужно носить одежду, по которой насекомые не смогут заползти на тело. Также важно использовать репелленты для обработки открытых участков кожи и одежды. Данные меры предосторожности необходимо соблюдать при посещении лесов и парков.