Южноуральцев предупредили, что клещи в этом году могут проснуться раньше

Представители ведомства напомнили, подобное происходило в 2014 году. Тогда тоже была малоснежная теплая зима, а положительные температуры днем регистрировались уже с 12 февраля. «Сезон активности клещей может стартовать не в апреле, а в середине марта», — заявили специалисты.