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Южноуральцев предупредили, что клещи в этом году могут проснуться раньше

Это может случиться из-за малоснежной и теплой зимы. С таким предупреждением выступили специалисты Роспотребнадзора.

Представители ведомства напомнили, подобное происходило в 2014 году. Тогда тоже была малоснежная теплая зима, а положительные температуры днем регистрировались уже с 12 февраля. «Сезон активности клещей может стартовать не в апреле, а в середине марта», — заявили специалисты.

Чтобы защититься от клещей, нужно носить одежду, по которой насекомые не смогут заползти на тело. Также важно использовать репелленты для обработки открытых участков кожи и одежды. Данные меры предосторожности необходимо соблюдать при посещении лесов и парков.

экология