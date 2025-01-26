Спортивно-стрелковый комплекс отремонтируют в Хабаровске

В Хабаровске в этом году планируется начать ремонт спортивно-стрелкового комплекса, который остается закрытым из-за аварийного состояния. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В уникальном и важном для региона объекте занимались не только стрелки, но и борцы с тяжелоатлетами. Все спортивные компетенции здесь восстановят, отметил глава региона.
«Подумаем, чтобы частично передать здание в том числе под коммерческие организации, которые также вложатся в ремонт с условием дальнейшей долгосрочной аренды. А часть помещений сделаем для наших детских спортшкол», — рассказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В контроле за восстановлением комплекса помогут депутаты Законодательной думы региона и ее председатель Николай Шевцов, который входит в региональное отделение федерации практической стрельбы.