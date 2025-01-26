До −18 похолодает в Иркутске 26 января

В начале недели небесная канцелярия радовала, но в то же время пугала жителей Иркутска теплом. Однако уже 26 января в городе похолодает до −16…-18. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Гидрометцентре.
— Днем 26 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду, — рассказывают синоптики.
А вот прогноз по Иркутской области существенно отличается. Так, в некоторых уголках Приангарья ожидается небольшой снег. Ртутный столбик опустится до −16…-21. На севере похолодает до — 26…-31.