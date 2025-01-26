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Митрополит Дионисий помолился за омских студентов в небольшом храме

Богослужение в День российского студенчества прошло в храме святой мученицы Татианы.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил праздничную службу в День студента в небольшом храме при университете имени Ф. М. Достоевского на проспекте Мира. В торжественном богослужении приняли участие студенты и выпускники вуза, а также прихожане.

После завершения богослужения, Дионисий поздравил студентов и обратился ко всем собравшимся с назидательным словом. Также была организована концертная программа, в которой приняли участие хоровые и танцевальные православные коллективы. Хороводы очень скоро переместились на площадь у храма, где для омичей выступил фольклорный ансамбль «Сретение».

Фото: пресс-служба Омской епархии.

В завершение дня в университете прошел традиционный товарищеский матч по волейболу между командами факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ и Омской духовной семинарии.

Ранее мы писали, как в Омске провели праздник Крещения Господня.