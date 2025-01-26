Митрополит Дионисий помолился за омских студентов в небольшом храме

После завершения богослужения, Дионисий поздравил студентов и обратился ко всем собравшимся с назидательным словом. Также была организована концертная программа, в которой приняли участие хоровые и танцевальные православные коллективы. Хороводы очень скоро переместились на площадь у храма, где для омичей выступил фольклорный ансамбль «Сретение».