Митрополит Дионисий помолился за омских студентов в небольшом храме

Митрополит Омский и Таврический Дионисий совершил праздничную службу в День студента в небольшом храме при университете имени Ф. М. Достоевского на проспекте Мира. В торжественном богослужении приняли участие студенты и выпускники вуза, а также прихожане.
После завершения богослужения, Дионисий поздравил студентов и обратился ко всем собравшимся с назидательным словом. Также была организована концертная программа, в которой приняли участие хоровые и танцевальные православные коллективы. Хороводы очень скоро переместились на площадь у храма, где для омичей выступил фольклорный ансамбль «Сретение».
Фото: пресс-служба Омской епархии.
В завершение дня в университете прошел традиционный товарищеский матч по волейболу между командами факультета истории, теологии и международных отношений ОмГУ и Омской духовной семинарии.
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