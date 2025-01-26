Жена и два сына не дождались своего героя: стрелок из Иркутской области погиб в зоне СВО

Житель Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. 47-летний Алексей Толстиков еще осенью прошлого года добровольно заключил контракт, чтобы отправиться «за ленточку». Но, к несчастью, стрелок мотострелкового отделения скончался 27 декабря 2024 года под Авдеевкой. Об этом в своем тг-канале рассказал Геннадий Осодоев, мэр Эхирит-Булагатского района.