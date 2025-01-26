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По новой схеме с кэшбеком развели мошенники жителя Хабаровского края

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае житель стал жертвой новой схемы мошенников и потерял 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, 34-летний житель Нанайского района лишился своих сбережений после звонка от лжесотрудника банка. Аферист сообщил мужчине, что ему начислен кэшбэк, и для его получения необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Тот последовал инструкции и предоставил данные, после чего с его банковских счетов было списано 90 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Личность злоумышленника устанавливается.