По новой схеме с кэшбеком развели мошенники жителя Хабаровского края

По данным ведомства, 34-летний житель Нанайского района лишился своих сбережений после звонка от лжесотрудника банка. Аферист сообщил мужчине, что ему начислен кэшбэк, и для его получения необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Тот последовал инструкции и предоставил данные, после чего с его банковских счетов было списано 90 тысяч рублей.