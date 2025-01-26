Виталий Хоценко вместе со студентами спел гимн омской молодежи на катке

«Всех поздравляю с Днем студента и Татьяниным днем. А еще с тем, что мы по праву получили звание молодежной столицы России. Мы это заслужили. А сегодня желаю всем получить радость от общения друг с другом, прочувствовать этот зимний воздух и счастье в лучшем городе на Земле», — обратился к омичам глава региона.