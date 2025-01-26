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Виталий Хоценко вместе со студентами спел гимн омской молодежи на катке

Губернатор Омской области на праздновании Дня студента поставил рекорд по дальности броска шайбы.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе со студентами провел ночные катания на площади Бухгольца в Омске. Он принял участие в праздничной программе, посвященной Дню студента. Сотни юношей и девушек пришли на каток у знакового для омичей места, чтобы весело провести время на открытом воздухе.

Глава региона активно участвовал в конкурсах и даже установил рекорд по дальности броска шайбы. Во время выступления глава региона пожелал студентам радости от общения и счастья в «лучшем городе на Земле».

«Всех поздравляю с Днем студента и Татьяниным днем. А еще с тем, что мы по праву получили звание молодежной столицы России. Мы это заслужили. А сегодня желаю всем получить радость от общения друг с другом, прочувствовать этот зимний воздух и счастье в лучшем городе на Земле», — обратился к омичам глава региона.

А позже вместе с автором гимна Павлом Барлебиным губернатор исполнил песню «Омичи».

Фото: Антон Попурей.

Для студентов организовали зимнее караоке, где они могли исполнить любимые песни, а также картинги на льду. Лучшим раздавали символы чемпионата России по фигурному катанию на коньках — Омчиков.

Ранее мы писали, что омских студентов поздравил митрополит Омский и Таврический Дионисий.