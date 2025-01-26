В парке Минного городка во Владивостоке начали реконструкцию

В прошлом году вопрос по парку обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Партнёрами в реконструкции выступают девелоперская компания ООО «ФСК Регион» и московский парк развлечений «Сказка», заключившие концессионное соглашение. Основные работы будет вести концессионер, правительство региона будет сопровождать проект и выделит часть средств. Сам проект подготовлен владивостокской компанией «Конкрит Джангл». Именно ее специалисты, по соглашению с «Регионом», сейчас зашли на территорию парка.