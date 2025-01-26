В парке Минного городка во Владивостоке начали реконструкцию

В планах создать в некогда популярном месте отдыха новые аттракционы и общественные пространства. Первая очередь, стоимостью около 3 миллиардов рублей, включает и коммерческие объекты. Например, кафе и магазины.
В прошлом году вопрос по парку обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Партнёрами в реконструкции выступают девелоперская компания ООО «ФСК Регион» и московский парк развлечений «Сказка», заключившие концессионное соглашение. Основные работы будет вести концессионер, правительство региона будет сопровождать проект и выделит часть средств. Сам проект подготовлен владивостокской компанией «Конкрит Джангл». Именно ее специалисты, по соглашению с «Регионом», сейчас зашли на территорию парка.
Вопрос восстановления парка «Минный городок» поднимается давно. С первым инвестором, который должен был сдать объект в 2015 году, соглашение по суду мэрия Владивостока расторгла. Объекты незавершенного строительства были возвращены в муниципальную собственность.
Новый проект от «Конкрит Джангл» представили широкой публике весной 2021 года, позже его доработали с учётом мнения жителей.
«Парк должен вновь стать местом отдыха и развлечений для жителей города», — почеркнул, представляя в прошлом году на совещании новую концепцию, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Первый этап работ должны выполнить в этом году. В следующем в парке должны появиться фонтан и видовые площадки. Озвученная стоимость благоустройства — около 7 млрд. рублей.