В Ростовской области в воскресенье 26 января местами ожидается туман, мокрый снег и гололед

В Ростове в воскресенье 26 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, сегодня днем в донской столице температура воздуха составит + 5 градусов по шкале Цельсия. Ветер восточной четверти 5−10 м/с. К ночи столбик термометра опустится до нуля.
На территории области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — туман. Ночью и утром возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер — 5−10 м/с. Температура воздуха днём + 6°, ночью до −3.
Синоптики прогнозируют, что до конца января сильного похолодания ждать не стоит и констатируют, что теплые зимы в донском регионе становятся тенденцией.