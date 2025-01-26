В Ростовской области в воскресенье 26 января местами ожидается туман, мокрый снег и гололед

На территории области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — туман. Ночью и утром возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер — 5−10 м/с. Температура воздуха днём + 6°, ночью до −3.