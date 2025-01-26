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В Ростовской области в воскресенье 26 января местами ожидается туман, мокрый снег и гололед

В Ростове в воскресенье осадков не ожидается, а в области могут пройти снег и дождь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в воскресенье 26 января будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, сегодня днем в донской столице температура воздуха составит + 5 градусов по шкале Цельсия. Ветер восточной четверти 5−10 м/с. К ночи столбик термометра опустится до нуля.

На территории области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами — туман. Ночью и утром возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер — 5−10 м/с. Температура воздуха днём + 6°, ночью до −3.

Синоптики прогнозируют, что до конца января сильного похолодания ждать не стоит и констатируют, что теплые зимы в донском регионе становятся тенденцией.