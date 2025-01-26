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В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Источник: РИА Новости

«В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.