В аэропорту Казани сняты ограничения на полеты

«В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
«В аэропорту Казань в 07.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.