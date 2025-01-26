Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове 26 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 26 января 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 55% 765 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

1. Встреча Майи Санду и Владимира Зеленского: «В любом случае для президента Молдовы этот визит несет только негативные последствия — даже может привести к распаду страны» — эксперт.

2. Хотели снега, а будет жара: Жителей Молдовы ждут невероятные +13 градусов среди зимы — точный прогноз от синоптиков.

3. Президент Украины предлагает Молдавской ГРЭС уголь, а Приднестровье заявляет, что электростанция не может на нем работать: Выясняем, какая из сторон врет.

4. Молдавский учебник по истории румын: «Антонеску освободил Бессарабию и просто вернул себе утерянные земли, хотел остановиться, но Гитлер попросил его продолжить воевать».

5. Как Владимир Высоцкий написал песню про Кишинев.

энергетика