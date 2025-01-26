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В Башкирии потеплеет в начале рабочей недели

В Башкирии с начала рабочей недели вновь потеплеет и вновь пойдут снегопады.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 47% 766 мм рт. ст.
Источник: Башинформ

Например, существенные осадки, по предварительным данным метеоресурсов, возможны в Уфе. Уже во вторник — среду температура в регионах республики достигнет 0, +2 градусов.

Предыдущая неделя отличилась по-настоящему зимней погодой, а жилищные службы успели расчистить все улицы и тротуары.

А две первые декады января оказались «урожайными» на снег. Например, только за первую неделю года в Уфе выпало 75% месячной нормы снега. По региону часто приходилось останавливать движение по трассам из-за сильных метелей.