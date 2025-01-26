В Башкирии потеплеет в начале рабочей недели

Например, существенные осадки, по предварительным данным метеоресурсов, возможны в Уфе. Уже во вторник — среду температура в регионах республики достигнет 0, +2 градусов.
Предыдущая неделя отличилась по-настоящему зимней погодой, а жилищные службы успели расчистить все улицы и тротуары.
А две первые декады января оказались «урожайными» на снег. Например, только за первую неделю года в Уфе выпало 75% месячной нормы снега. По региону часто приходилось останавливать движение по трассам из-за сильных метелей.