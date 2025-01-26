В Ростове выявили нарушения в работе общественного транспорта

Сотрудники Госавтоиспекции и чиновники проверили работу общественного транспорта в Ростове. Об этом сообщает правительство региона.
Участники рейда осматривали автобусы на въезде в донскую столицу. Проверяли путевую документацию, оценивали техническое состояние транспорта, интересовались, проходил ли шофер медицинский осмотр перед выходом на маршрут.
В результате были выявлены административные правонарушения, допущенные водителями автобусов. В частности, вещи в их кабинках ограничивали обзор. Кроме того, они перевозили пассажиров сверх положенного количества и не пользовались ремнем безопасности.
Министерство транспорта Ростовской области продолжит проверки совместно с надзорными и правоохранительными органами.