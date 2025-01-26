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В Ростове выявили нарушения в работе общественного транспорта

Ростовские госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности водителей автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоиспекции и чиновники проверили работу общественного транспорта в Ростове. Об этом сообщает правительство региона.

Участники рейда осматривали автобусы на въезде в донскую столицу. Проверяли путевую документацию, оценивали техническое состояние транспорта, интересовались, проходил ли шофер медицинский осмотр перед выходом на маршрут.

В результате были выявлены административные правонарушения, допущенные водителями автобусов. В частности, вещи в их кабинках ограничивали обзор. Кроме того, они перевозили пассажиров сверх положенного количества и не пользовались ремнем безопасности.

Министерство транспорта Ростовской области продолжит проверки совместно с надзорными и правоохранительными органами.