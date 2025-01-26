На следующей неделе десятки домов в Перми останутся без воды

На следующей неделе в Перми запланированы временные отключения воды. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водопровода, сообщили в ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».
В период с 28 января по 2 февраля рабочие будут выполнять на сетях замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов. Отмечается, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды.
Во вторник, 28 января, с 10.00 до 18.00 холодной воды не будет по адресам:
— Колыбалова, 2, 4, 5, 6, 8, 9а, 11, 15, 17, 23, 24 — 29, 31, 35, 39, 46, 86;
— Гарцовская, 33, 43, 49, 53;
— Кувинская, 34, 36, 49, 50, 54, 57, 59, 64;
— Народная, 48.
На сутки с 10.00 30 января до 10.00 31 января подачу воды приостановят в домах по улицам Уинской, 3а, 7 и Юрша, 1.
На целый день, с 9.00 до 17.00 в субботу, 1 февраля, холодной воды не будет по адресам:
— Вагонная, 25, 27, 30;
— Красноводская, 15, 17, 19, 23, 25, 27;
— Хабаровская, 56, 56а, 60, 62, 64, 66, 68.
В воскресенье, 2 февраля, с 9.00 до 19.00 часов без холодной воды останутся жители домов:
— Вильямса, 4б, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18а, 35, 37, 37/1, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а;
— Гайвинская, 6, 8;
— Маршала Толбухина, 2/1, 2/2, ⅔, 2/4, ⅖, 6, 10а, 12, 12а, 14, 16а;
— Никитина, 18, 18б, 22;
— Писарева, 7, 11, 13, 15.