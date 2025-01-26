На следующей неделе десятки домов в Перми останутся без воды

В период с 28 января по 2 февраля рабочие будут выполнять на сетях замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов. Отмечается, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса. Жителям домов, попавших под отключение, рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды.