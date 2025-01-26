Жители Владивостока пожаловались на работу автобусов на важном маршруте

Сегодня утром в местных чатах многие Владивостока начали жаловаться на работу автобусов на маршруте № 7. Транспорт пришёл не по расписанию. Со слов водителя люди узнали, что «завтра на рейс вообще никто не выйдет». Мэрия обещает разобраться в ситуации.