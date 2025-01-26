Жители Владивостока пожаловались на работу автобусов на важном маршруте

Сегодня утром в местных чатах многие Владивостока начали жаловаться на работу автобусов на маршруте № 7. Транспорт пришёл не по расписанию. Со слов водителя люди узнали, что «завтра на рейс вообще никто не выйдет». Мэрия обещает разобраться в ситуации.
Автобус с утра пришел на конечную остановку «Баляева» с опозданием. В ответ на возмущение жителей водитель был прямолинеен и краток:
«Всего три машины на линии, денег не платят. Завтра автобусов не будет»!
На маршруте № 7, как и на другом популярном маршруте № 54, по договору с администрацией Владивостока обслуживанием пассажиров занимается ООО «КАСЛАР». Мэрия уже пообещала разобраться в причинах сегодняшних событий.
Напомним, что во Владивостоке уже давно отмечается дефицит водителей общественного транспорта.