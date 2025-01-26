Омичи покорили самый высокий пик в западной части хребта Кузнецкий Алатау

Пик расположен на границе Кемеровской области и Хакасии. Его точная высота 2045 метров. Это самая высокая вершина в западной части хребта Кузнецкий Алатау, а сам маршрут относится к первой категории сложности. Восхождение проходило под руководством опытного альпиниста Дмитрия Кузика.