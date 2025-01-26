Омичи покорили самый высокий пик в западной части хребта Кузнецкий Алатау

Омские альпинисты покорили Пик Большой зуб в западной части хребта Кузнецкий Алатау. Вершина Большого Зуба расположена на хребте Тигер-Тыш рядом с долиной ручья Высокогорный. Восхождение заняло несколько дней.
Пик расположен на границе Кемеровской области и Хакасии. Его точная высота 2045 метров. Это самая высокая вершина в западной части хребта Кузнецкий Алатау, а сам маршрут относится к первой категории сложности. Восхождение проходило под руководством опытного альпиниста Дмитрия Кузика.
Ранее попытки восхождения срывались из-за плохой погоды, однако, омичам повезло и они добрались до вершины в точном соответствии с маршрутом путешествия.
Ранее мы писали, как омичи покорили гору Арарат.