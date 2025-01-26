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Омичи покорили самый высокий пик в западной части хребта Кузнецкий Алатау

Восхождение проходило под контролем опытного альпиниста Дмитрия Кузика.
Источник: Комсомольская правда

Омские альпинисты покорили Пик Большой зуб в западной части хребта Кузнецкий Алатау. Вершина Большого Зуба расположена на хребте Тигер-Тыш рядом с долиной ручья Высокогорный. Восхождение заняло несколько дней.

Пик расположен на границе Кемеровской области и Хакасии. Его точная высота 2045 метров. Это самая высокая вершина в западной части хребта Кузнецкий Алатау, а сам маршрут относится к первой категории сложности. Восхождение проходило под руководством опытного альпиниста Дмитрия Кузика.

Ранее попытки восхождения срывались из-за плохой погоды, однако, омичам повезло и они добрались до вершины в точном соответствии с маршрутом путешествия.

Ранее мы писали, как омичи покорили гору Арарат.